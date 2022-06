Οικονομία

Αχαΐα: Βρέθηκαν δυο αποθήκες με “μαϊμού” προϊόντα (εικόνες)

Χιλιάδες μαϊμού προϊόντα βρέθηκαν σε δύο αποθήκες στην Αχαΐα.

Δύο αποθηκευτικοί χώροι εντοπίστηκαν στην Αχαΐα με 3.283 προϊόντα απομίμησης και συνελήφθησαν δύο άτομα.

Από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αχαΐας δύο αποθηκευτικοί χώροι, όπου πωλούνταν απομιμητικά είδη ένδυσης και υπόδησης επωνύμων εταιριών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν δύο αποθηκευτικοί χώροι πώλησης απομιμητικών προϊόντων και κατασχέθηκαν συνολικά 3.283 απομιμητικά είδη επωνύμων εταιριών, ενώ παράλληλα σε βάρος των ιδιοκτητών των χώρων επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, ιδιοκτήτες των χώρων και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της πλαστογραφίας και παραβάσεων των νομοθεσιών για τα εμπορικά σήματα και την πνευματική ιδιοκτησία.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

