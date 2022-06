Κοινωνία

Δολοφονία στον Γέρακα: Κύκλωμα καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος (βίντεο)

Η ενέδρα θανάτου, η διαφυγή των δραστών, η καταγγελία του πατέρα και η δραματική αντίδρασή του. Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών.

Ρεπορτάζ: Μανώλης Ασαριώτης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Κύκλωμα λαθρέμπορων καυσίμων καταγγέλλει ο πατέρας του 38χρονου ότι βρίσκεται πίσω από την εν ψυχρώ δολοφονία του γιου του, το πρωί του Σαββάτου στο πρατήριο υγρών καυσίμων στον Γέρακα.

«Η νύχτα σκότωσε το παιδί μου. Σκότωσαν 38 χρόνων επιχειρηματία από το χώρο των καυσίμων γιατί δεν ενέδωσε στις απειλές τους να πληρώνει προστασία στη νύχτα και τους μπράβους για τα μαγαζιά του. Οι «βρώμικοι’ Αστυνομικοί ξέρουν ποιοι πληρώνουν συμβόλαια θανάτου και ποιοι κάνουν κουμάντο στη νύχτα. Έχουμε κάνει ως οικογένεια συγκεκριμένες καταγγελίες στις αρχές για το πόλεμο που δεχόμασταν. Δεν ήθελαν να υπάρχει επιχειρηματίας καυσίμων καθαρός, χωρίς να κάνει λαθρεμπόριο, καυσίμων ή να μην είναι υπόδουλος κακοποιών. Τους τελευταίους τρεις μήνες η οικογένεια και ο όμιλος έκανε επενδύσεις εκατομμυρίων σε σύμπραξη με εταιρεία κολοσσό του εξωτερικού και αυτό προκάλεσε το φθόνο και τη ζήλια των Λαθρεμπόρων της νύχτας και των μπράβων. Ενημερώνουμε ως οικογένεια ότι το σκορ δεν θα είναι 26-1 αλλά 25-2 . Να βρεθούν οι δολοφόνοι και οι ηθικοί αυτουργοί που σκότωσαν το Γιώργο μας. Οι «έμπειροι» αστυνομικοί ξέρουν ποιοι κρύβονται πίσω από κάθε δολοφονία στην Ελλάδα. Ξέρουν ποιοι πως και γιατί έγινε κάθε μαφιόζικο χτύπημα. Ξέρουν Υπουργοί και αξιωματικοί. Όχι άλλο αίμα από τους στυγνούς δολοφόνους που προέρχονται από το χώρο της νύχτας», δήλωσε ο πατέρας του 38χρονου.

Ο 38χρονος, πατέρας δύο παιδιών ο ίδιος έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνώστων που του έστησαν ενέδρα θανάτου το πρωί του Σαββάτου στο πρατήριό του, στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Οι δράστες τον πυροβόλησαν με πολεμικά όπλα καλάσνικοφ, μόλις αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητό του. Ο 38χρονος επιχειρηματίας έπεσε νεκρός.

Αμέσως μετά, μπήκαν και πάλι στο φορτηγάκι και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Λίγα μέτρα μακριά κάμερα ασφαλείας επιχείρησης κατέγραψε την επίμαχη ώρα ένα λευκό βαν και το βίντεο είναι ένα από αυτά, που εξετάζουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών.

Το θύμα φαίνεται πως φοβόταν για τη ζωή του, γιατί χρησιμοποιούσε όχημα με αλεξίσφαιρα τζάμια, ενώ συχνά τον συνόδευαν άτομα τού περιβάλλοντός του.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του θύματος, επιχειρηματίας, επίσης στον τομέα των καυσίμων, ο οποίος έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του γιου του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος δράσης μας δείχνει αφενός ότι παρακολουθούσαν το θύμα, γνώριζαν πότε θα είναι ευάλωτο, είχαν οργανώσει τη δολοφονία και αφετέρου ότι ήθελαν οπωσδήποτε τον θάνατό του. Δεν είναι τυχαία ο τόπος και ο χρόνος, που επέλεξαν, καθώς ήταν μόνος, πεζός και απροστάτευτος. Χρησιμοποίησαν δύο πολεμικά όπλα και πυροβόλησαν αρκετές φορές, ώστε να είναι βέβαιοι για το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί της Ασφάλειας

οι δράστες ήταν Τουλάχιστον 3

Πυροβόλησαν περισσότερες από 20 φορές

Χρησιμοποίησαν λευκό φορτηγάκι

το οποίο πυρπόλησαν λίγη ώρα αργότερα.

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία κάτοικος της Παλλήνης κάλεσε το 199 και ενημέρωσε για πυρκαγιά σε όχημα. Όταν έφθασαν οι πυροσβέστες είδαν ένα φλεγόμενο λευκό βαν και ενημέρωσαν την Αστυνομία. Ήταν το όχημα, που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν και τα όπλα που χρησιμοποίησαν. Οι δράστες τα πυρπόλησαν, για να μην αφήσουν πίσω τους ίχνη.

Το όνομα τού θύματος δεν ήταν άγνωστο στις αστυνομικές αρχές. Τον Απρίλιο του 2018 άγνωστοι πυροβόλησαν πρατήριο ιδιοκτησίας της οικογένειας στον Γέρακα ενώ τον Δεκέμβριο του 2014 ο 38χρονος είχε κατηγορηθεί ως μέλος κυκλώματος εκβιαστών.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως ,δεν είχε απασχολήσει για κάποιο σοβαρό αδίκημα τις αρχές.

