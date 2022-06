Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βρσάλικο “έδωσαν τα χέρια”

Σπίτι στην Αττική ψάχνει ο διεθνής Κροάτης, μετά από την προφορική συμφωνία με τους πρωταθλητές.

Σε προφορική συμφωνία με τον Σίμε Βρσάλικο έφτασε ο Ολυμπιακός, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου.

O διεθνής Κροάτης δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης ταξίδεψε στην Αθήνα και μετά τη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους των πρωταθλητών φέρεται να αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε κι εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Μετά από έξι χρόνια στους «ροχιμπλάνκος» (αποκτήθηκε το 2016 από τη Σασουόλο έναντι 14 εκατ. ευρώ) κι ενδιάμεσο "σταθμό" στην Ίντερ (αγωνίστηκε δανεικός τη σεζόν 2018/2019) ο έμπειρος παίκτης θα "μετακομίσει" στον Ολυμπιακό ενισχύοντας πάρα πολύ το δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών.

Πρόκειται για έναν παίκτη με σημαντικότατες παραστάσεις στην καριέρα του (100 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Ατλέτικο και 3 γκολ και 10 ασίστ). Στέφθηκε πρωταθλητής με την Ατλέτικο, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Europa League τη σεζόν 2017/2018. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική Κροατίας 52 φορές.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φτάσουν σε προφορική συμφωνία με τον 30χρονο άσο και το μόνο που απομένει είναι να έρθει στην Ελλάδα για να περάσει από τις καθιερωμένες εξετάσεις κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, στο οποίο είναι πιθανό να μπει και οψιόν ανανέωσης γι' ακόμη ένα χρόνο.

Εκτός απρόοπτου ο Βρσάλικο θα ενταχθεί στο δυναμικό των πρωταθλητών στα τέλη της προσεχούς εβδομάδας στην Αυστρία, εκεί όπου θα έχουν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας περιόδου.

