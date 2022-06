Κοινωνία

Πατέρας ξυλοκόπησε την κόρη του - Στο νοσοκομείο η 25χρονη

Τι ισχυρίστηκε η κοπέλα στο δικαστήριο. Καταπέλτης η απόφαση της Δικαιοσύνης για φυλάκιση του άνδρα, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση.

Σοκ και οργή προκαλεί το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε χωριό της Καρύστου.

Όπως είχε δημοσιεύσει το eviathema.gr, ο πρώην υπάλληλος του Δήμου Μαρμαρίου ξυλοκόπησε άγρια την 25χρονη κόρη του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η 25χρονη έφερε σοβαρά τραύματα και μελανιές στο πρόσωπο και τα πόδια.

O 75χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιουνίου στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών χωρίς αναστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, έντρομη η 25χρονη κατέθεσε ενώπιον της έδρας ότι τελικά δεν την χτύπησε ο πατέρας της αλλά κάποιος άλλος, φοβούμενη την απομάκρυνση της από την υπόλοιπη οικογένεια.

Εν τέλει ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε χωρίς αναστολή.

Πηγή: eviathema.gr

