Παναθηναϊκός - πινγκ πονγκ: πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για ελληνική ομάδα

Η πρώτη μεγάλη διάκριση για ελληνική ομάδα στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η ομάδα πινγκ πονγκ γυναικών του Παναθηναϊκού έγραψε Ιστορία, κατακτώντας το Europe Trophy, στην Οστράβα, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά ελληνική ομάδα στην επιτραπέζια αντισφαίριση, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Τα κορίτσια του Λευτέρη Μάκρα κατέκτησαν αήττητα δε το Europe Trophy κόντρα στην επίσης αήττητη μέχρι πριν τον τελικό Κουμλόφ από την Τσεχία.

Οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί και το «τριφύλλι» κατάφερε να παίξει υψηλού επιπέδου επιτραπέζια αντισφαίριση με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια Κατερίνα Τόλιου, την Σάντρα Πέργκελ από την Ουγγαρία και την Άννα Τοφάντ από τη Σλοβενία.

Η Σάντρα Πέργκελ ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενες που πήραμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του Παναθηναϊκού. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε το τρόπαιο και παρότι δεν ήταν εύκολα τα καταφέραμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση της Κατερίνας Τόλιου που ανέφερε: «Νικήσαμε όλα τα ματς με 3-0 μέχρι τον τελικό, ωστόσο ξέραμε καλά ότι ο τελικός θα ήταν δύσκολος. Είχαμε δύσκολες αντιπάλους σε όλα τα ματς του τελικού όμως ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες από την αρχή και είχαμε ομαδικό πνεύμα και τελικά δίκαια φέραμε το πρώτο ευρωπαϊκό στον σύλλογο, αλλά και στη χώρα σε διασυλλογικό επίπεδο».

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν επίσης και οι Άννα Τοφάντ και Μαρία Αρτσέτου που αφιέρωσαν τον τίτλο και στην Έλσα Τέρπου που απουσίαζε λόγω ασθένειας. Περιχαρής και ευτυχισμένος ήταν τόσο ο Λευτέρης Μάκρας που εκτέλεσε χρέη προπονητή και οι τιμ μάνατζερ του τμήματος Τάσος Συμεωνίδης και Σωτήρης Χούμος.

Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Μαλακατές δήλωσε: «Ο πρώτος μας ευρωπαϊκός τίτλος είναι γεγονός! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για την χαρά που μας προσέφεραν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύλλογο μεγάλο και τους αγνούς φιλάθλους μας που μέσα από την καμπάνια ενισχύουν σημαντικά την προσπάθεια μας. Γιατί ο Παναθηναϊκός ΑΟ δεν είναι μόνο βόλεϊ ανδρών γυναικών και μπάσκετ γυναικών είναι συνολικα 21 τμήματα και 17 ΑμεΑ που καθημερινά μας προσφέρουν διακρίσεις και τίτλους και μας κάνουν υπερήφανους που είμαστε Παναθηναϊκοί. Σήμερα ήτανε μόνο η αρχή και η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη. Ζήτω ο Παναθηναϊκός μας!».

Αναλυτικά οι αγώνες του τελικού:

Σάντρα Πέργκελ-Μπαλίντ Μπερναντεντ 3-1 (11-7, 5-11, 11-8, 11-6 )

Κατερίνα Τόλιου-Γιοσίντα Μιτσούκι 3-1 (11-9, 11-5, 13-15, 7-11)

Άννα Τοφάντ-Κατερίνα Τσερναβσκάγια 2-3 (11-9, 11-13, 13-15, 11-8, 7-11)

Σάντρα Πέργκελ -Γιοσίντα Μιτσούκι 3-0 ( 11-7, 11-5.11-8)

