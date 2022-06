Κοινωνία

Ακέφαλο πτώμα – Θεσσαλονίκη: Τα τατουάζ “κλειδί” στο μπράτσο

Έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση του ακέφαλου πτώματος. Τι ζητείται από τους πολίτες.

Πληροφορίες για την ταυτοποίηση του πτώματος που εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου, αναζητά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Το πτώμα ανήκει άνδρα απροσδιόριστης ηλικίας, είναι σε προχωρημένη σήψη, ενώ επιπλέον είναι ακρωτηριασμένο, καθώς λείπει το κεφάλι και τα κάτω άκρα του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου η σορός φέρει τατουάζ στο εσωτερικό μέρος του αριστερά μπράτσου, που απεικονίζει ένα βέλος περίπου δέκα εκατοστών, πάνω στο οποίο αναγράφεται με καλλιγραφικούς χαρακτήρες η λέξη "sara" ή "sava" και καλεί τους πολίτες που γνωρίζουν κάτι για το άτομο που περιγράφεται ή έχουν αγνοούμενο άτομο με παρόμοια χαρακτηριστικά, να τηλεφωνήσουν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στο Γραφείο Ανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου στο τηλέφωνο 2313325800.

Η σορός φυλάσσεται σε νεκροθάλαμο Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.?

