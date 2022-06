Κόσμος

Γαλλία: Υφυπουργός της κυβέρνησης Μακρόν απέτυχε να εκλεγεί και πρέπει να παραιτηθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η ιδιότυπη πρώτη "γεύση" εκλογικών αποτελεσμάτων στη Γαλλία.

Μια πρώτη, έστω ιδιότυπη, γεύση εκλογικών αποτελεσμάτων έφθασε στη Γαλλία με προέλευση τα υπερπόντια διαμερίσματά της -όπου οι κάλπες έχουν ήδη κλείσει- και ειδικότερα τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Γουιάνα.

Διαμερίσματα με έντονες ιδιομορφίες και τοπικούς εκλογικούς συνδυασμούς, που σε γενικές γραμμές κλίνουν προς τα αριστερά, αφού στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών έφεραν πρώτο τον Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος στο σύνολο της Γαλλίας ήλθε τρίτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η παράταξη Μελανσόν εμφανίζεται να επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της εκλέγοντας τους οκτώ εκ των εννέα υποψηφίων της.

Η παράταξη της προεδρικής πλειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν χάνει τρεις έδρες με πλέον εμβληματική αυτή της Γουαδελούπης όπου η υφυπουργός Ζιουστίν Μπενίν απέτυχε να εκλεγεί και συνεπώς θα πρέπει τώρα να παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Μακρόν.

Σύμφωνα πάντως με τους περισσότερους αναλυτές των μέσων ενημέρωσης, αυτά τα αποτελέσματα δεν προσφέρονται για την εξαγωγή ευρύτερων πολιτικών συμπερασμάτων, αφού αφορούν γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γαλλία και κοινωνίες με έντονα τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Καύσωνας με θερμοκρασίες - ρεκόρ (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Φωτιά σε Φωκίδα και Φθιώτιδα