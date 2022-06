Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Τσαντάκηδες... ετών 14 στα χέρια της ΕΛΑΣ

Αμούστακα παιδιά με "πλούσιο βιογραφικό" στην παρανομία.

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, στην περιοχή της Μενεμένης καθώς επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα αφαίρεσαν από 72χρονη γυναίκα την τσάντα της. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο 14χρονοι σε προγενέστερο χρόνο είχαν αφαιρέσει τη μοτοσικλέτα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και ένα μοτοποδήλατο από την περιοχή του Ευόσμου.

Σε συνολικά, επτά αυτόφωρες συλλήψεις για κλοπές προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και εντατικών περιπολιών.Ένας 34χρονος υπήκοος Γεωργίας και ένας ημεδαπός, ηλικίας 21 ετών, συνελήφθησαν στη Σταυρούπολη όταν εντοπίστηκαν να βγαίνουν από αυτοκίνητο στο οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν τραπεζικές κάρτες. Όπως προέκυψε, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν αφαιρέσει τις κάρτες, σε προηγούμενο χρόνο από σπίτι στην περιοχή της Νικόπολης. Εντοπίστηκαν, επίσης, χρυσαφικά, ένας σάκος με κοπτικά εργαλεία ένα πτυσσόμενο μεταλλικό μαχαίρι.

Άλλοι δύο νεαροί ημεδαποί συνελήφθησαν στα Διαβατά,καθώς σύμφωνα με την αστυνομία είχαν αφαιρέσει δύο μοτοσικλέτες από την Τούμπα και το κέντρο της πόλης.

Μια τσάντα με δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και ρούχα, άρπαξε 24χρονος υπήκοος Αλγερίας, από αλλοδαπό στην περιοχή της Περαίας, και συνελήφθη. Νωρίτερα είχε αφαιρέσει από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

