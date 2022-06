Κοινωνία

Ζεφύρι: Καταδίωξη έως την Νέα Φιλαδέλφεια - Κινδύνεψαν μητέρα και παιδί

Ο οδηγός εμβόλισε δύο ΙΧ και εξαφανίστηκε. Από "θαύμα" σώθηκε μία γυναίκα με ένα παιδάκι.

Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 23.00, από το ύψος του Ζεφυρίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορείς, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, επιχείρησαν να ελέγξουν ένα αυτοκίνητο που θεώρησαν ύποπτο, ωστόσο ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ., εμβόλισε δυο οχήματα πολιτών στην οδό Πίνδου, ενώ κατά την τρελή του πορεία λίγο έλειψε να χτυπήσει μια γυναίκα με ένα παιδάκι.

Τελικά κατάφερε να διαφύγει από τους αστυνομικούς , αφού ένας ηλικιωμένος έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του στους άνδρες της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα να χάσουν τα ίχνη του.

