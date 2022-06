Life

“The 2Night Show”: ανδρική παρέα την Δευτέρα (εικόνες)

Δύο ξεχωριστούς καλεσμένους που μιλούν για όλους και για όλα, υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο δημοφιλής παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μιλάει για την αλλαγή «στέγης» της επιτυχημένης ραδιοφωνικής του εκπομπής και τη θέση που έχει πλέον η τηλεόραση στη ζωή του, ενώ ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής του πορείας.

Ποιος είναι ο λόγος που έχει ξενερώσει με την πολιτική; Γιατί τον «έδιωξαν» από το γραφείο Tύπου του MAD TV; Πόσες φορές έπεσαν στο κενό οι προσπάθειές του να παρουσιάσει στην τηλεόραση ένα δικό του project; Θα άφηνε την Ελένη Μενεγάκη, αν του πρότειναν δική του εκπομπή;

Επίσης, μιλάει για την προσωπική του ζωή, την επιθυμία για δημιουργία οικογένειας και περιγράφει την «ιδανική» γυναίκα που θα ήθελε για σύντροφό του. Τέλος, περνάει από τον Σπύρο Ντούγια και δεν γλιτώνει ούτε από τις ξεκαρδιστικές ατάκες, ούτε από το «γλυκό κέρασμα» του μικρού παρουσιαστή.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Leon of Athens. O ταλαντούχος καλλιτέχνης Τιμολέων Βερέμης, που η φήμη του έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, μοιράζεται στιγμές από το όμορφο «ταξίδι» του στη μουσική.

Τι του πέταξε στη σκηνή η Κατερίνα Βρανά, όταν βρέθηκε σε συναυλία του στο Λονδίνο; Με ποιο τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στην προσεχή εμφάνισή του στο Μιλγουόκι; Πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον γνωστό σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο;

Ο Leon of Athens μιλάει, επίσης, για τη σύντροφό του Κατερίνα Ντούσκα, που θαυμάζει απεριόριστα, και περιγράφει την εμπειρία του σε φεστιβάλ της Βαρκελώνης, όπου μοιράστηκε τη σκηνή μαζί με μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως η Dua Lipa και η Μ.Ι.Α.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

