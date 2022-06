Life

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)

Έχω διάρκεια στην τηλεόραση, αλλά δεν έχω κάνει μεγάλη επιτυχία, εξομολογήθηκε… στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε στα πλατό της εκπομπής «Τhe 2Night show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε για την αλλαγή «στέγης» της επιτυχημένης ραδιοφωνικής του εκπομπής και πόσο πιστεύει σ' αυτό το εγχείρημα, «Τώρα τολμήσαμε να πάμε σε ένα καινούργιο ραδιόφωνο, όμως έχω εμπιστοσύνη στο καινούργιο προϊόν».

Μίλησε όμως και για την πορεία του στην τηλεόραση και δεν δίστασε να παραδεχτεί: «Θέλω να πετύχω στη δουλειά μου, έχω διάρκεια τηλεοπτικά, αλλά δεν έχω κάνει μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση. Με προσπερνούσε η επόμενη γενιά, η μεθεπόμενη γενιά και εγώ έμεινα στάσιμος. Όμως δεν θέλω να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, θα ήθελα να μπορέσει η δική μου κατσίκα να μπει στην αγορά».

Για το ενδεχόμενο να μείνει πίσω από το στήσιμο μιας εκπομπής, τόνισε, «Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να κάνω την επιτυχία και μετά να πάω να δουλέψω πίσω από τις κάμερες», ενώ αν τον φοβίζει να μην πρωταγωνιστήσει σε μια εκπομπή, ήταν ξεκάθαρος: Δεν είναι κακό να είσαι ''δεύτερος'' αν είσαι καλός ''δεύτερος''' είσαι αναντικατάστατος.

Μίλησε και για την Ελένη Μενεγάκη: «Είναι πολύ γενναιόδωρη σε αυτά που θα σου πει. Θα σε συμβουλεύσει με βάση αυτά που θα έκανε εκείνη».

Αποκάλυψε όμως και γιατί τον έδιωξαν από το γραφείο Τύπου του MAD TV, «Γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ» είπε με απόλυτη ειλικρίνεια.

