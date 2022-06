Οικονομία

'Ελον Μασκ: Εργαζόμενοι της Tesla κατέθεσαν αγωγή για τις απολύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας του Τέξας.

Πρώην εργαζόμενοι στην Tesla Inc κατέθεσαν αγωγή κατά της αμερικανικής εταιρίας παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων ισχυριζόμενοι ότι η απόφαση της για τη “μαζική απόλυση” τους, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία, καθώς δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για τη μείωση των θέσεων εργασίας στην ίδια εταιρία.

Η αγωγή κατατέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Τέξας από δύο εργαζόμενους που δήλωσαν ότι απολύθηκαν από τη μεγάλη εργοστασιακή μονάδα της Tesla στο Σπαρκς της πολιτείας Νεβάδα τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την αγωγή, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι απολύθηκαν από την αναφερόμενη εργοστασιακή μονάδα στη Νεβάδα.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εταιρία απέτυχε να τηρήσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις μαζικές απολύσεις (the Worker Adjustment and Retraining Notification Act), η οποία απαιτεί μία περίοδο προειδοποίησης 60 ημερών, σύμφωνα με την αγωγή.

Οι εργαζόμενοι επιδιώκουν το δικαίωμα κατάθεσης μαζικών αγωγών για όλους τους πρώην εργαζόμενους της Tesla στις ΗΠΑ που απολύθηκαν τον Μάιο ή τον Ιούνιο, χωρίς να έχουν λάβει μία σχετική προειδοποίηση.

“Η Tesla ενημέρωσε απλά τους εργαζόμενους ότι οι απολύσεις τους ισχύουν άμεσα,” όπως αναφέρεται στο κείμενο της αγωγής.

Η εταιρία, δεν σχολίασε τους αριθμούς των απολύσεων που έγιναν, ενώ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με την κατάθεση της αγωγής.

Ο Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο μήνα ότι έχει ένα “πολύ κακό προαίσθημα” σχετικά με την οικονομία και ότι η Tesla θα ήταν αναγκαίο να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 10%, σύμφωνα με το Reuters.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι που παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι της Tesla δήλωσαν ότι απολύθηκαν, ότι απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους ή ότι είχαν θέσεις στην εταιρία, με την περίοδο της εργασίας τους να έχει λήξει αυτόν το μήνα, σύμφωνα με αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αλλά και συνεντεύξεις στο Reuters.

Την αγωγή κατέθεσαν οι Τζον Λίντς και Ντάξτον Χαρτσφιέλντ που απολύθηκαν στις 10 και 15 Ιουνίου. Οι δύο πρώην εργαζόμενοι ζητούν την καταβολή αποζημίωσης και σχετικών παροχών εργασίας για την περίοδο των 60 ημερών, εντός της οποίας, θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί για την επικείμενη απόλυσή τους.

“Προκαλεί μεγάλο σοκ, το γεγονός ότι η Tesla παραβιάζει ξεκάθαρα την ομοσπονδιακή νομοθεσία, μέσω της απόλυσης τόσων εργαζομένων, χωρίς να παρέχει την απαιτούμενη προειδοποίηση,” δήλωσε στο Reuters η δικηγόρος Σάννον Λις-Ρίορνταν που εκπροσωπεί τους δύο πρώην εργαζόμενους στην εταιρία.

Όπως δήλωσε η ίδια, η Tesla πρόσφερε σε μερικούς εργαζόμενους μόνο μία αποζημίωση μιας εβδομάδας, προσθέτοντας ότι προετοιμάζει την κατάθεση μιας έκτακτης πρότασης σε δικαστήριο, σε μία προσπάθεια να εμποδίσει την Tesla από κάθε ενδεχόμενο εξασφάλισης της παραίτησης των εργαζομένων από τα δικαιώματά τους, σε αντάλλαγμα για την καταβολή αποζημίωσης μόλις μιας εβδομάδας.

Η αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας του Τέξας.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)

Ηράκλειο: Άγριος τσακωμός πατέρα με τις κόρες του... για το χαρτζιλίκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)