Κοινωνία

Φωτιά σε πλοίο στο Πέραμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.



Υπό έλεγχο βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε ελλιμενισμένο πλοίο στο Πέραμα.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

#Πυρκαγιά σε ελλιμενισμένο πλοίο στο τέρμα της προβλήτας του Περάματος . Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και 1 πυροσβεστικό πλοιάριο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Άγριος τσακωμός πατέρα με τις κόρες του... για το χαρτζιλίκι

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)