Βασίλης Ζούλιας: Η εντυπωσιακή επίδειξη μόδας και οι λαμπερές παρουσίες!(εικόνες)

Οι διάσημες κυρίες που εντυπωσίασαν!

Ο ιστορικός πεζόδρομος της Διονυσίου Αεροπαγίτου στην Αθήνα γέμισε με λαμπερές παρουσίες και celebrities που πήγαν να παρακολουθήσουν την επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου.

Με τίτλο ” Swans“, παρουσιάστηκε η haute couture συλλογή για το χειμώνα 2022-2023 και στο catwalk εμφανίστηκαν εντυπωσιακοί “κύκνοι” του σχεδιαστή.

