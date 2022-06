Life

Ρεγγίνα Μακέδου: ένας από εσάς με έσωσε...

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της η χορεύτρια και μαχήτρια της ζωής για τη "μάχη" με τη λευχαιμία.

Η Ρεγγίνα Μακένδου, είναι χορεύτρια που έγινε γνωστή μέσα από τα βίντεό της στο TikTok και στη συνέχεια απο την τηλεοπτική της παρουσία στο χορευτικό σόου, "Dancing With the Stars".

Η όμορφη χορεύτρια, περνά το δικό της μήνυμα καθώς δίνει τη δική της μάχη με τη λευχαιμία, η οποία υποτροπίασε τον Απρίλιο.

Μαχήτρια της ζωής, δεν το βάζει κάτω και γεμάτη θετική ενέργεια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρέθηκε 100% θετικός δότης μυελού των οστών και τονιζει τη μεγάλη σημασία του να γίνει κάποιος δωρητής.

«Βγήκα! Βγήκα! Βγήκα! Λίγο πριν τα γενέθλια μου βγήκα! Θα κερδίσω τη ζωή μου ξανά! Γίνε δότης μυελού των οστών! Θα το φωνάζω όσο μπορώ! Ένας από εσάς με έσωσε ένας από εσάς 100% συμβατός με εμένα! Τόσο σπάνιο όμως πιθανό! Πέρασα δύσκολα… έκλαψα … πόνεσα… δεν τα παράτησα όμως ούτε μια στιγμή με τη Φανταστική ιατρική ομάδα της μονάδας μεταμόσχευσης της αιματολογικής κλινικής στοργή του νοσοκομείου Παπανικολάου να είναι δίπλα μου! Τις υπέροχες νοσηλεύτριες που δεν με άφησαν λεπτό! Με κράτησαν όταν έτρεμα και χάιδεψαν όταν πονούσα ήταν εκεί! Η μεταμόσχευση δεν είναι για εμάς εύκολη διαδικασία για τον δότη είναι μια μεγαλύτερη αιμοδοσία ελάτε να σωθούν και άλλοι όπως εγώ».

