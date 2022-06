Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου: Η μαραθώνια κατάθεση της στο Ανθρωποκτονιών

Η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων και σύμφωνα με πληροφορίες υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις.

Για πάνω από εννέα ώρες κατέθετε, χθες, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, η Δήμητρα. Έφυγε από το κτήριο λίγο μετά τις 22:30 από την πίσω πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας δέχθηκε "βροχή" ερωτήσεων από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, με επίκεντρο το τι ακριβώς συνέβη την ημέρα του θανάτου της Ιριδας, αφού -σύμφωνα με τις μαρτυρίες- η Δήμητρα Πισπιρίγκου που βρισκόταν στο σπίτι της αδερφής της, ήταν η πρώτη που είδε νεκρό το βρέφος στην κούνια του.

Σύμφωνα με αξιόπιστες αστυνομικές πηγές, κατά την κατάθεση της η Δήμητρα Πισπιρίγκου έπεσε σε πολλές αντιφάσεις. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι κράτησης της κι αφέθηκε ελεύθερη.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα των ιατροδικαστών Nίκου Καρακούκη - Νίκου Καλόγρηα απέδωσε τον θάνατο της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας σε εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών πρόκειται να λάβει συμπληρωματικές καταθέσεις και αναμένεται μέσα στις προσεχείς ημέρες να διαβιβάσει τη δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

