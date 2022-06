Κοινωνία

Λέσβος: Μετανάστρια γέννησε την ώρα της διάσωσης πάνω σε βραχονησίδα (εικόνες)

Συγκλονισμένοι οι Λιμενικοί, εντόπισαν ανάμεσα σε δεκάδες μετανάστες από την Ερυθραία, μια γυναίκα που μόλις γέννησε. Δεν είχε προλάβει καν να κοπεί ο ομφάλιος λώρος.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης, το Λιμενικό Σώμα από τη βραχονησίδα Μπαρμπαλιάς ανατολικά της Λέσβου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκαν περίπου 40-50 μετανάστες από την Ερυθραία, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια γυναίκα γέννησε πάνω στη βραχονησίδα κι όταν έφτασαν εκεί οι λιμενικοί είδαν ότι το μωρό δεν είχε κομμένο ούτε τον ομφάλιο λώρο!

O Υπουργός Ναυτιλίας συνεχάρη τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τη διάσωση των ανθρώπων.

