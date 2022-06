Life

Μαρία Σάκκαρη: Η πανέμορφη αδερφή της με την οποία μοιάζουν σαν... δίδυμες (εικόνες)

Εκπληκτική ειναι η ομοιότητα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας και της αδελφής της.

Θέλετε να δείτε την κούκλα αδερφή της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας Μαρίας Σάκκαρη; Μοιάζουν σαν δίδυμες!

Η Μαρία Σάκκαρη αποτελεί την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, αφού με τα κατορθώματά της στα σπουδαιότερα courts του κόσμου ξεπέρασε στο ranking της WTA τη Λένα Δανιηλίδου και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

