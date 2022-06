Life

“ROYK ZOUK”: Εβδομάδα πρωταθλήματος και ο μεγάλος τελικός (εικόνες)

Η τελευταία εβδομάδα του «ROUK ZOUK» με την Ζέτα Μακρυπούλια θα είναι… 5άστερη!

Η Εβδομάδα Πρωταθλήματος για τη σεζόν 2021-2022 ξεκινά την Δευτέρα 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1η Ιουλίου με τον Μεγάλο Τελικό! Στο πλατό της εκπομπής θα επιστρέψουν οι 8 καλύτερες ομάδες του φετινού «ROUK ZOUK» που έκαναν 5 νίκες και μας χάρισαν ανεπανάληπτες ατάκες και στιγμές γέλιου!

40 παίκτες λαμβάνουν και πάλι θέσεις για να παίξουν και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 5.000 ευρώ, αλλά φυσικά και τον τίτλο του Πρωταθλητή!

ΤΑ ΣΚΑΜΠΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ vs. ΟΙ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ vs. ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΜΑ

ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΟΣΠΙΤΟ vs. ΜΟΥΚΟΚΟ

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ vs. ΟΙ ΘΡΟΥΜΠΕΣ

Από την Δευτέρα 27 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου, 2 ομάδες θα διαγωνίζονται καθημερινά σε νοκ-άουτ αγώνες! Από αυτούς τους 4 αγώνες, οι δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν τα μεγαλύτερα ποσά θα φτάσουν, την Παρασκευή 1η Ιουλίου, στον Μεγάλο Τελικό για να τεστάρουν, για μία τελευταία φορά, τις δυνάμεις τους.

Στην τελευταία εβδομάδα του «Rouk Zouk», η μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια κάνει παιχνίδι με τις καλύτερες ομάδες της σεζόν, χαρίζοντας στους τηλεθεατές ξεκαρδιστικές στιγμές, πειράγματα, αλλά και ένα απολαυστικό Πρωτάθλημα!

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

