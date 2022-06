Life

“Super Mammy” – Μάρκος Σεφερλής: Νέο απολαυστικό επεισόδιο το Σάββατο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα θα δούμε στο 12ο επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής , στη «Super Mammy», τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 , που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 22:00 , μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια , στο απόλυτο mama-symbol , για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 12ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

«Μία τρισ…ευτυχισμένη οικογένεια!»

Καθώς όλοι περιμένουν τη γέννηση των τριδύμων, η Ζέτα πείθει τη Χαρίκλεια να κάνει ανακωχή με τη συμπεθέρα της, Νικόλ Τσαλαπαταούρα. Έτσι, η Χαρίκλεια την προσκαλεί στο Drankula με τη Μίνα. Ωστόσο, τη χαλαρή ατμόσφαιρα διακόπτει ο Τζίμης με την είδηση πως στο σπίτι έχει ήδη ξεκινήσει ο τοκετός της Μαρίας. Η γέννα επιφυλάσσει σε όλους μία πολύ ευχάριστη έκπληξη!

H «Super Mammy» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

#SuperMammy

Instagram: @xarikleia_official

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά τα γυρίσματα του «Super Mammy», μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail supermammyant1@gmail.com.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος