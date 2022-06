Κοινωνία

Μενίδι: Αυτός είναι ο 22χρονος που μαχαίρωσε ιδιοκτήτρια καταστήματος

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του 22χρονου που μαχαίρωσε στο στήθος την 51χρονη Κινέζα μέσα στο κατάστημά της στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Αστυνομίας, "ο 22χρονος ημεδαπός, «συνελήφθη την 27-5-2022 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, κατηγορούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα ληστείας σε βάρος 51χρονης αλλοδαπής, πράξεις που έλαβαν χώρα την 26-5-2022 σε κατάστημα στις Αχαρνές.

Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απόπειρα ληστείας, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Πρόκειται για τον ΚΑΤΣΑΡΗ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας Μπασιλάρη, γεννηθέντα την 26-12-2000 στην Αθήνα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις που προσβάλλουν το έννομο αγαθό της ανθρώπινης αξίας, στην αξίωση της πολιτείας για τον ποινικό κολασμό ομοειδών αδικημάτων που τυχόν αποκαλυφθούν, και στην περαιτέρω διερεύνηση έτερων αξιόποινων πράξεων όμοιας φύσης που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο και έχει γίνει αντιληπτός από τους κατά περίπτωση παθόντες ή αυτόπτες μάρτυρες.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-5319306 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 6-7-2022, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων».

