Ουκρανία - Μικολάιφ: Αποθήκες σιτηρών βομβαρδίζονται από τους Ρώσους

Αδιάκοπο το σφυροκόπημα που δέχονται τερματικοί σταθμοί αποθήκευσης σιτηρών, καθώς και μονάδες διύλισης καυσίμων.

Δύο τερματικοί σταθμοί αποθήκευσης σιτηρών χτυπήθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς την Τετάρτη στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι εταιρείες που τους διαχειρίζονται, οι Bunge και Viterra.

Ο τερματικός σταθμός στην Έβρι, που ανήκει στη Viterra και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση φυτικών ελαίων, υπέστη «ζημιές σε επίθεση με πυραύλους», στην οποία επίσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας άνθρωπος, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, διευκρινίζοντας πως τα δύο σιλό βρίσκονταν στις φλόγες και ένας τρίτος χώρος αποθήκευσης υπέστη ζημιά.

Η εγκατάσταση που αγοράστηκε από την Glencore, τη μητρική της Viterra, το 2020, έχει δυναμικότητα αποθήκευσης 160.000 τόνων.

Σε ό,τι αφορά την Bunge, οι εγκαταστάσεις της επλήγησαν «στις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή», είπε μια εκπρόσωπός της, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι η έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή ακόμη.

Ο τερματικός σταθμός, κλειστός από την πρώτη ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβάνει χώρους αποθήκευσης, φόρτωσης πλοίων και μονάδα παραγωγής φυτικών ελαίων.

Τα λιμάνια της Μικολάιφ και της Οδησσού είναι αποκλεισμένα από την έναρξη του πολέμου, κάτι που παραλύει τη μεταφορά διά θαλάσσης αγροτικών πρώτων υλών. Αυτός ήταν ο κύριος τρόπος εξαγωγής αγροτικών προϊόντων ως πριν από τρεις μήνες.

Συνομιλίες, χωρίς απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία, για το άνοιγμα θαλάσσιων διαδρόμων που θα επιτρέπουν σε φορτηγά πλοία να αναχωρούν από την Ουκρανία και να κινούνται στη Μαύρη Θάλασσα, περιοχή όμως εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω του ότι έχουν ποντιστεί θαλάσσιες νάρκες.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, τουρκικό εμπορικό πλοίο απέπλευσε χθες Τετάρτη από το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά), που πλέον τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, στην Αζοφική Θάλασσα.

