Πολιτική

Τσίπρας στο PES για Ουκρανία: Είναι καιρός η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία για ειρήνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, πριν την έναρξη της Συνόδου των Ευρωσοσιαλιστών.

"Αν συνεχιστεί για πολύ ο πόλεμος, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα είναι ένας από τους πιο βαριά ηττημένους αυτής της κρίσης. Για αυτό είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σταματήσει να είναι ουραγός των διπλωματικών εξελίξεων των διεθνών εξελίξεων και να αναλάβει ενεργές διπλωματικές πρωτοβουλίες, για τον τερματισμό της εισβολής και την ειρήνη στην περιοχή”, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας πριν την έναρξη της Συνόδου των Ευρωσοσιαλιστών.

"Η συζήτηση σήμερα στο Συμβούλιο Κορυφής για την παραχώρηση καθεστώτος προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία έχει νόημα μόνο εάν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα, ένα πλαίσιο που προφανώς θα περιλαμβάνει και την μη επέκταση του ΝΑΤΟ στην περιοχή”, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε:

"Οι δε κυρώσεις έχουνε νόημα μόνο όταν πιέζουν αποτελεσματικά για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων τη Ρωσία. Όταν οι κυρώσεις πλήττουν περισσότερο αυτούς που τις επιβάλλουν από ότι αυτούς που τις υφίσταται, τότε δεν μπορεί να είναι το μόνο μέσο για την αντιμετώπιση της κρίσης.“

“Θα ζητήσω λοιπόν σήμερα από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για διπλωματική λύση με στόχο τον τερματισμό της εισβολής και την ειρήνη, επίσης να αναλάβουμε και πρωτοβουλίες για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, για την δυνατότητα να υπάρξει αναστολή και αναμόρφωση του πλαισίου του χρηματιστηρίου ενέργειας, να υπάρχει δυνατότητα πλαφόν στα κέρδη των παραγωγών στην χονδρική αγορά ρεύματος αλλά ταυτόχρονα να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής και να διευρυνθεί το ταμείο ανάκαμψης τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε ειδικούς χώρους.

Τέλος θα έχω την ευκαιρία να τους ενημερώσω για την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και να ζητήσω να υπάρξουν δεσμεύσεις για ουσιαστική στήριξη της Ελλάδας και όχι μόνο λόγια“, κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Τοπικές βροχές και “βουτιά” της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Χανιά: τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Twitter – “Notes”: Εργαλείο για μεγάλα κείμενα