Πολιτισμός

Ιταλία: έκλεψαν έργο του Μπάνκσι - ήταν αφιερωμένο στα θύματα του Μπατακλάν

Το έργο φιλοτεχνήθηκε για να τιμηθούν τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι.

Οκτώ άνδρες καταδικάστηκαν σήμερα σε ποινές φυλάκισης από δύο έως τέσσερα έτη ο καθένας, επειδή έκλεψαν και μετέφεραν στην Ιταλία μια πόρτα από τη συναυλιακή αίθουσα του Μπατακλάν, την οποία κοσμούσε ένα έργο του γνωστού καλλιτέχνη του δρόμου Μπάνκσι.

Το έργο αυτό φιλοτεχνήθηκε για να τιμηθούν τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι.

Ο ένας από τους τρεις 30χρονους κατηγορούμενους, που ομολόγησαν την κλοπή η οποία διαπράχθηκε τη νύχτα της 25ης προς την 26η Ιανουαρίου 2019, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών, τα δύο εκ των οποίων με αναστολή. Οι άλλοι δύο καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, αλλά τους δόθηκε αναστολή 18 μηνών. Αν και η εισαγγελία ζητούσε να παραμείνουν στη φυλακή, θα εκτίσουν την ποινή τους σε κατ’ οίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Τον Ιούνιο του 2018 ο Μπάνκσι ζωγράφισε μια γυναίκα με μαντίλα σε μια έξοδο του Μπατακλάν, οπου 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ένοπλους τζιχαντιστές πριν από επτά χρόνια. Η πόρτα κλάπηκε έξι μήνες αργότερα και βρέθηκε το 2020 σε ένα αγρόκτημα στην Ιταλία.

