Δίκη Λιγνάδη: τη Δευτέρα η απολογία του ηθοποιού

Πλησιάζει η ώρα της απολογίας για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη, που κατηγορείται για βιασμούς.

Η ώρα της απολογίας του Δημήτρη Λιγνάδη φθάνει την Δευτέρα το πρωί μετά την ολοκλήρωση σήμερα της εξέτασης μαρτύρων ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που επί τέσσερις μήνες δικάζει τον καλλιτέχνη για σοβαρές πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα.

Κατά την σημερινή διαδικασία κατέθεσαν στο δικαστήριο οι τελευταίοι μάρτυρες, τρία πρόσωπα που υπέδειξε ο κατηγορούμενος προς υπεράσπισή του. Οι μάρτυρες που κυρίως εισέφεραν στο θέμα του χαρακτήρα του πρώην επικεφαλής του Εθνικού θεάτρου, αναφέρθηκαν και σε θέματα αντιπαλοτήτων στον επαγγελματικό χώρο του καλλιτέχνη.

Στο βήμα βρέθηκε πρώην σύντροφος του ηθοποιού και σκηνοθέτη, η οποία κατέθεσε πως στα τέσσερα χρόνια της σχέσης τους, ο Λιγνάδης «μου φέρθηκε με μεγάλη τρυφερότητα και δεν είχα δει κανένα στοιχείο κακό και βίας. Χωρίσαμε φιλικά και όλα αυτά τα χρόνια η συμπεριφορά του ήταν άψογη». Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συναδέλφους του κατηγορούμενου «που ζήλευαν» την δική του καταξίωση.

Εισαγγελέας: Ο φθόνος τους δηλαδή έφτασε σε τέτοιο σημείο που να καταλήξουμε εδώ;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω. Αλλά είναι ο φθόνος ο επαγγελματικός και ο φθόνος ανθρώπων πικραμένων στον ερωτικό τομέα. Κάποιοι από αυτούς θα θέλουν να τον καταστρέψουν. Μπορεί κάτι να ξεκινάει επαγγελματικά και να προστίθενται εκεί και άτομα με ερωτικές απογοητεύσεις. Δεν έχω κάτι παραπάνω ως στοιχείο και για αυτό δεν λέω συγκεκριμένα πράγματα.

Εισαγγελέας: Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα;

Μάρτυρας: Έμεινα άναυδη με όλα αυτά που άκουσα. Είδα ένα ποίημα δικό μου σατυρικού περιεχομένου, πολύ μετά που χωρίσαμε, να αναλύεται σε πρωινή εκπομπή σα να ήταν ποίημα ανήλικου. Ήταν ένα προσωπικό μου στοιχείο που πήραν στην τηλεόραση και σε μια εφημερίδα. Ένιωσα άσχημα. Και γιατί τον παρουσίαζαν ως τέρας.

Στην δική του κατάθεση ο διακοσμητής και φίλος του Δημήτρη Λιγνάδη δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για την εσωτερική διάταξη των χώρων του διαμερίσματος του κατηγορούμενου, συγκριτικά με περιγραφές που έχουν δώσει οι καταγγέλοντες τον βιασμό τους. Σύμφωνα με τον μάρτυρα «ο τρόπος που περιγράφεται το σπίτι δεν είναι η πραγματικότητα. Η κουζίνα και το καθιστικό είναι ξεχωριστός χώρος και δεν φαίνεται. Εγώ το διακόσμησα το σπίτι και ξέρω καλά».

Τέλος η οικιακή βοηθός της μητέρας του κατηγορούμενου, που μεριμνούσε και για το δικό του σπίτι, κατέθεσε πως ουδέποτε, από το 2011 έως την στιγμή που τον συνέλαβαν, δεν είχε δει στο σπίτι του Δημήτρη Λιγνάδη άλλον. «Ούτε άντρα ούτε γυναίκα, ούτε ρούχα που να μην του ανήκουν», είπε η γυναίκα η οποία κατέθεσε πως δεν γνωρίζει ούτε έχει δει ποτέ κάποιον από τους καταγγέλοντες.

