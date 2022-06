Κοινωνία

Καμίνια: είχε μετατρέψει την ταράτσα του σε φυτεία κάνναβης!

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Τι εντόπισαν οι αρχές.

Στη σύλληψη ενός 42χρονου στα Καμίνια Αττικής που είχε εγκαταστήσει στην ταράτσα της οικίας του, φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης σε γλάστρες, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά.

Συνολικά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια και μία ζυγαριά ακριβείας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 23-6-2022 στα Καμίνια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 42χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης και διασταύρωσης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και πώληση των συγκομισθησομένων ποσοτήτων, εντοπίστηκε ο ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει στην ταράτσα της οικίας του, φυτώριο δενδρυλλίων κάνναβης σε γλάστρες, σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους από 0,30 έως 1,40 μέτρα.

Συνολικά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 45 δενδρύλλια και ζυγαριά ακριβείας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

