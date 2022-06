Αθλητικά

Super League: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξελέγη νέος Πρόεδρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ομάδες, ψήφισαν "λευκό" στην υποψηφιότητα του προέδρου του Ολυμπιακού.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξελέγη σήμερα νέος πρόεδρος της Super League για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο νέος επικεφαλής του συνεταιρισμού πήρε 9 ψήφους, ενώ υπήρξαν ακόμη 5 λευκά και ο Βόλος απουσίασε από τη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος τελικά ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στις αρχαιρεσίες, καθώς ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου απέσυρε την υποψηφιότητά του, είχε την στήριξη των Αρη, Ατρομήτου, Ολυμπιακού, Αστέρα Τρίπολης, Ιωνικού, Λεβαδειακού, ΟΦΗ, Παναιτωλικού, ΠΑΣ Γιάννινα.

Λευκό ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λαμία και η ΕΠΟ, ενώ απουσίασε ο Βόλος.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξελέγη πρόεδρος της Super League για δεύτερη φορά, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και το καλοκαίρι του 2010.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Πρόεδρος της Super League εξελέγη με 9 ψήφους (5 Λευκά, 1 Απών) ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης, μέχρι τις 30/6/2024.

Αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League εξελέγη η κ. Κάτια Κοξένογλου, με 14 θετικές ψήφους και ένα λευκό».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της