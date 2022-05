Αθλητικά

Νότιγχαμ - Μαρινάκης: Επιστρέψαμε και πάμε για τρόπαια (εικόνες)

Τι είπε ο ιδιοκτήτης για την επάνοδο του Συλλόγου στην πρώτη κατηγορία μετά από 23 χρόνια και τι υποσχέθηκε σε παίκτες και οπαδούς, οι οποίοι αποθέωσαν τον ίδιο και τον γιό του.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη από το 2017, επέστρεψε στην Premier League ύστερα από 23 χρόνια. Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, ο Έλληνας εφοπλιστής και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποτελεί το πρόσωπο των δύο τελευταίων ημερών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις του να φιλοξενούνται σε διάφορα ΜΜΕ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε στην εκπομπή «talkSPORT» του Σάιμον Τζόρνταν, πρώην ιδιοκτήτη της Κρίσταλ Πάλας και νυν σχολιαστή των τεκταινομένων στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

«Τώρα επιστρέψαμε και πάμε για τρόπαια. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για μένα. Αν δείτε τι έχω κάνει στη ζωή μου, τίποτε δεν είναι αδύνατο. Πρέπει να είστε υπομονετικοί και θα δείτε τι έχουμε για τη συνέχεια. Ετοιμαστείτε για τρόπαια», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε παίκτες και προσωπικό. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια, οπότε τώρα ας το απολαύσουν. Τώρα ας μιλήσουμε για το μέλλον», συμπλήρωσε.

Παίρνοντας τον λόγο ο Σάιμον Τζόρνταν λέγοντας: «Είναι πολύ συναισθηματικός μετά το παιχνίδι και είναι γεμάτος ευφορία. Πάντα πιστεύω ότι πρέπει να κρατάς χαμηλούς τόνους, όταν πηγαίνεις σε ένα πρωτάθλημα εξίσου καλό. Αλλά τι κακό έχει η φιλοδοξία; Είναι κακό να πηγαίνεις στην Premier League λέγοντας "δεν σε φοβάμαι"; Θα σας δούμε να υπογράφετε τις επιταγές και να δούμε πώς θα τα πάτε! Πηγαίνετε στην Premier League με τέτοια συμπεριφορά, γι' αυτό είστε εκεί».

Οι οπαδοί των «Κόκκινων» έστησαν... πάρτι στο «Old Market Square», αποθεώνοντας ποδοσφαιριστές, προπονητή και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που μαζί με τον γιο του, Μιλτιάδη, σήκωσαν το Κύπελλο μπροστά τους.

Ο σύλλογος απαθανάτισε την στιγμή κι ανέβασε τη φωτογραφία στο Twitter, γράφοντας «σε ευχαριστούμε κύριε Μαρινάκη».

