Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ: Στην Premier League μετά από 23 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη πέτυχε την άνοδό της στο αγγλικό πρωτάθλημα, όπου επιστρέφει μετά από 23 χρόνια.

(εικόνα αρχείου)

Τα χρόνια της... υπομονής τελείωσαν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επέστρεψε επικράτησε της Χάντερσφιλντ με 1-0 στο “Wembley”, στο μπαράζ ανόδου (αξίας έως και 312,5 εκατ. ευρώ) στην Premier League κι επέστρεψε στα «σαλόνια» του βρετανικού ποδοσφαίρου μετά από 23 χρόνια!

Η ιστορική αγγλική ομάδα, κάτοχος δύο Κυπέλλων Πρωταθλητριών (1979, 1980), που πέρασε στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη στις 17 Μαΐου 2017, κυριάρχησε απέναντι στη Χάντερσφιλντ, έχοντας την κατοχή της μπάλας απ’ τα πρώτα λεπτά. Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση της Φόρεστ, γινόταν ακόμη πιο έντονη και λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, οι «κόκκινοι» πήραν προβάδισμα στο σκορ με το αυτογκόλ του Κόλγουιλ στο 43’ από χαμηλή σέντρα του Γκάρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάντερσφιλντ προσπάθησε να πιέσει στο ξεκίνημα την άμυνα της Φόρεστ, όμως η άμυνα της ομάδας του Στίβεν Κούπερ, ήταν πολύ αποτελεσματική και δεν επέτρεψε στους «μπλε» για να απειλήσουν την εστία του Σαμπά.

Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μος, βρήκε τους χιλιάδες φίλους της Νότιγχαμ που κατέκλυσαν το Wembley να πανηγυρίζουν έξαλλα την επιστροφή τους στην Premier League για πρώτη φορά μετά το 1999, στο ιδανικό φινάλε μίας ονειρεμένης χρονιάς για τη Φόρεστ.

Ειδήσεις σήμερα

Επεισόδια στο Αγροτικός Αστέρας – Παναχαϊκή (βίντεο)

Ηράκλειο: ηλικιωμένος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του!

Πάτρα: Πρόταση για εκταφή της Μαλένας από την Τσάκωνα