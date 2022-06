Κόσμος

Τουρκία: Aποδοκιμασίες κατά της Εμινέ Ερντογάν στη διάρκεια παράστασης (βίντεο)

Στόχος αποδοκιμασιών έγινε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου, Εμινέ Ερντογάν, πριν από την έναρξη παράστασης χορού στην Τουρκία.

H παράσταση «Λαζγκί- Χορός Πνεύματος και Αγάπης» του Εθνικού Μπαλέτου του Ουζμπεκιστάν ανέβαινε για πρώτη φορά την περασμένη Τρίτη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ατατούρκ (AKM) στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγο πριν από την έναρξη, οι συντελεστές θέλησαν να διαβάσουν μήνυμα της Εμινέ Ερντογάν, όταν οι θεατές άρχισαν να αποδοκιμάζουν, με χειροκροτήματα και γιουχαΐσματα.

