Αθλητικά

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με σχετική άνεση του Γάλλου αντιπάλου του. Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του.

Στον τελικό του τουρνουά της Μαγιόρκα προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε σήμερα (24/6) τον Μπενζαμέν Μπονζί, στο πλαίσιο των ημιτελικών του τουρνουά της κατηγορίας ATP 250 με την ονομασία "Mallorca Championships", και κατέβαλε την αντίσταση του Γάλλου (Νο 56 στον κόσμο) με 6-4, 6-4 μετά από 93 λεπτά αγώνα.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε break στον 26χρονου Μπονζί στο 9ο γκέιμ και προηγήθηκε με 5-4, ενώ στη συνέχεια κράτησε το δικό του σερβίς και έκανε το 6-4, μετά από «μάχη» 52 λεπτών.

Στο δεύτερο σετ ο 23χρονος πρωταθλητής «έσπασε»... νωρίτερα το σερβίς του αντιπάλου του και προηγήθηκε 2-1, ενώ άμεσα έκανε το 3-1. Στη συνέχεια και παρά τις προσπάθειες του Μπονζί, ο Τσιτσιπάς διατήρησε αυτή τη διαφορά των δύο γκέιμ και έφτασε στο 6-4, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τον τελικό.

Εκεί ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, στον οποίο «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» ο 34χρονος Ισπανός, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ (Νο 20 στον κόσμο) και ο 25χρονος Ελβετός, Αντουάν Μπεγιέρ (Νο 303 στην παγκόσμια κατάταξη).

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

Κακοποίηση ζώου - Κομοτηνή: Νεαρός πετάει στον αέρα και κλωτσάει γατάκι (βίντεο)

Γιαννιτσά - “romance scam”: έκανε τη στρατιωτικό και απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό