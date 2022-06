Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ήττα στο πρώτο φιλικό

Ο Μάρτινς χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές κόντρα στην Ριντ.

Η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του, στην Αυστρία, συνοδεύτηκε από ήττα (0-2) με αντίπαλο τη Ριντ, στο Πόιερμπεχ.

Ο αγώνας κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι Αυστριακοί σημείωσαν και τα δύο τέρματά τους, με πέναλτι του Μόνσαϊν (55΄) και τον Νουτς στο 68΄.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές, όπως άλλωστε φαίνεται από τη χρησιμοποίηση 21 παικτών.

Η πειραϊκή ομάδα ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο, κυκλοφόρησε την μπάλα, πίεσε ψηλά και προσπάθησε να είναι επιθετική χάνοντας την πρώτη ευκαιρία στο 29΄, με σουτ του Φαντιγκά.

Στο 36΄ ο Κούτρης σούταρε με το αριστερό στα όρια της περιοχής και ο τερματοφύλακας της Ριντ απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ στο 40΄ εκτέλεσε ωραία ένα φάουλ, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Στο 53΄ η Ριντ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μπα και ο Μόνσαϊν ευστόχησε από τα 11 βήματα ανοίγοντας το σκορ και στο 68΄ ο Νουτς διπλασίασε, από ασίστ του Μάρτιν.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ξεκίνησε με ενδεκάδα τους Κρίστινσον, Μπα, Μανωλά, Κούτρη, Ανδρούτσο, Κανέ, Αγκιμπού Καμαρά, Φαντιγκά, Ραντζέλοβιτς, Καρβάλιο, Αραμπί.

Μετά το 61ο λεπτό έπαιξαν και οι Παπασταθόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Σισέ, Παπαδόπουλος, Ντιμπί Κεϊτά, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Χασάν.

