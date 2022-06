Κοινωνία

Missing alert για 11χρονο που εξαφανίστηκε

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" σήμανε συναγερμό για την εξαφάνιση του παιδιού. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στο "Χαμόγελο του Παιδιού" και στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 11χρονου παιδιού, με καταγωγή από τη Συρία, από την πλατεία Αττικής.

Το "Χαμόγελο του Παιδιού" εξέδωσε missing alert για την εξαφάνιση του 11χρονου και έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

"Στις 21/05/2022, στις 17:30 μμ, εξαφανίστηκε από την πλατεία Αττικής, ο Αλή Αλ Γκέντρο 11 ετών, Συριακής καταγωγής. Το Χαμόγελο Του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 24/06/2022, για την εξαφάνιση του ανήλικου και προέβη, στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο ο Αλή Αλ Γκέντρο έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει κοντά ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη φόρμα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση".

