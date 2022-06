Οικονομία

Θρησκευτικός Τουρισμός - Κικίλιας: υπάρχει σχέδιο και για κρουαζιέρα

Οι ενέργειες του υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Action 24 Press».

«Έχουμε συμφωνήσει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τους συνεργάτες του, για τον τρόπο με τον οποίο θα "φωτίσουμε" τις ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες στην Αθήνα και στη βόρεια Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος το Άγιον Όρος. Ενισχύουμε τον θρησκευτικό τουρισμό στα νησιά μας και στις ακριτικές περιοχές με τα πανέμορφα ξωκλήσια, όπου συνδέεται η θρησκεία μας ανά τους αιώνες με τον πολιτισμό και την ιστορία μας, έτσι ώστε να προσελκύσουμε παραπάνω ταξιδιώτες και σε περιόδους off season», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Τουρισμού είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο συμφωνίας με μεγάλη εταιρεία για θρησκευτική κρουαζιέρα που θα ξεκινάει από τον Πειραιά. «Θα έρχονται πρώτα στην Αθήνα, θα ταξιδεύουν σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, θα πηγαίνουν στην Κύπρο μας και θα καταλήγουν στο Ισραήλ για να πάνε στα Άγια Εδάφη της Ιερουσαλήμ. Σχεδιάζουμε λοιπόν χειμερινή θρησκευτική κρουαζιέρα» ανέφερε, τονίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο, η κρουαζιέρα, που φέτος ξεκίνησε από τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, το 2023 θα επιμηκυνθεί περαιτέρω και θα γίνει 12μηνη.

Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το αν αυτές επηρεάζουν τον τουρισμό, ο υπουργός αφού υπογράμμισε ότι προέχουν η προάσπιση της πατρίδας και της πολιτικής τής αποτροπής, επισήμανε πως αποδεικνύεται ότι παρά τη ρητορική της ηγεσίας της χώρας τους, οι τουρίστες από την Τουρκία επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους. «Στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω, τη Λέρο, τη Ρόδο, τη Χάλκη, τη Σύμη και το Καστελόριζο, έρχονται καθημερινά με τα ημερόπλοια Τούρκοι τουρίστες, αφήνουν το συνάλλαγμά τους, τρώνε στα εστιατόριά μας, χαίρονται τις ομορφιές των ελληνικών νησιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε και για την στρατηγική και τη σκληρή δουλειά που προηγήθηκε το φθινόπωρο και το χειμώνα, «προσπάθειες που αποδίδουν καρπούς ήδη από την άνοιξη». Όπως είπε, το αποτέλεσμα είναι η φετινή τουριστική σεζόν, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να φαίνεται ότι θα στεφθεί με επιτυχία, ωστόσο, προσέθεσε, το τουριστικό προϊόν είναι ευμετάβλητο σε κάθε εξωγενή παράγοντα, επομένως «ταμείο θα κάνουμε στο τέλος του 2022».

