Κικίλιας - Κοινωνικός Τουρισμός: με “ψηφιακό πάσο” θα δοθεί η επιδότηση

Τι είπε ο Υπ. Τουρισμού για τις τουριστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και τις αυξημένες αφίξεις από μεγάλες "αγορές". Πόσο αυξήθηκε ο τζίρος τον Μάιο.

«Εργαστήκαμε πολύ σκληρά, με σχέδιο και στρατηγική, για να έχουμε σήμερα επιτυχίες στον τουρισμό» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας στον ΣΚΑΪ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία με τις αμερικανικές αερογραμμές για απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στο «Ελ. Βενιζέλος», με αποτέλεσμα η Αθήνα να έχει «πλημμυρίσει» σήμερα από Αμερικανούς τουρίστες που ξοδεύουν σημαντικά ποσά στις διακοπές τους και οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά, όχι μόνο τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, αλλά και την εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα που μετά από πολλά χρόνια βλέπουν τα ταμεία τους γεμάτα.

Καρπούς αποδίδουν, όμως, και οι συμφωνίες που έγιναν με μεγάλους tour operators της Ευρώπης. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού, στοιχεία από τις πωλήσεις της Γαλλίας στον τουρισμό καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι στην 1η θέση τόσο στον κύκλο των εργασιών όσο και στη μέση δαπάνη- δηλαδή στο συνάλλαγμα που φέρνουν οι Γάλλοι τουρίστες στη χώρα μας- με αυξήσεις 77% και 18% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον 2019.

«Στο Υπουργείο Τουρισμού δουλεύουμε για τη μέση ελληνική οικογένεια. Γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης επικοινωνεί κάθε εβδομάδα μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία και τις κρατήσεις, καθώς 1 στα 4 ευρώ στην ελληνική οικονομία έρχονται από τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός είχε δώσει εντολή “πιο ψηλά ο τουρισμός” , αυτό μου είπε. Γιατί τα χρήματα, το συνάλλαγμα, έρχονται αδιαμεσολάβητα στην ελληνική οικονομία, στη μέση ελληνική οικογένεια, στην οικογενειακή τουριστική επιχείρηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε συνάρτηση με τον τουρισμό, τόνισε ότι χιλιάδες ταξιδιώτες από την Τουρκία έρχονται ήδη στα ελληνικά νησιά (Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω, Ρόδο κ.α), αποδεικνύοντας ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας και του τουρκικού λαού προτιμά την Ελλάδα για διακοπές χωρίς να επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση και το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί.

Σχετικά με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού «Τουρισμός για όλους» επεσήμανε ότι μετά από εισήγησή του, την οποία ενέκρινε ο Πρωθυπουργός, φέτος, αντί για 20 εκατομμύρια, θα δοθούν 30 εκ. € σε 200.000 δικαιούχους. «Επιπλέον, άλλα 35 εκ. € θα διατεθούν από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Εργασίας. Όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν χωρίς καμία γραφειοκρατία έτσι ώστε με ένα ψηφιακό πάσο, οι πιο αδύναμοι πολίτες να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν τις διακοπές τους και να χαρούν την Ελλάδα μας. Όλοι το δικαιούνται αυτό» ανέφερε ο Β. Κικίλιας.

