Ηχορύπανση: Έφοδος και συλλήψεις σε καφέ και μπαρ

Μπαράζ από συλλήψεις για ηχορύπανση στην Θεσσαλονίκη.

Έντεκα άτομα, υπεύθυνα για τη λειτουργία καφέ-μπαρ και καταστημάτων διασκέδασης, συνελήφθησαν και θα παραπεμθούν στο Αυτόφωρο, με την κατηγορία της ηχορύπανσης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων, τις βραδινές ώρες χθες μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες λειτουργούσαν, σε ισάριθμα καταστήματα, μηχανήματα παραγωγής ήχου, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο, «με αποτέλεσμα να διατρέχει κίνδυνο η δημόσια υγεία των πελατών και να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων».

«Με στόχο τη μείωση της στάθμης θορύβων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ενεργεί ηχομετρήσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι είναι συστηματικοί, διενεργούνται καθ΄όλο το 24ωρο και σε εβδομαδιαία βάση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

