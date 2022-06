Κοινωνία

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο

Μεγάλη κινητοποίηση απο επίγειες δυνάμεις. Ρίψεις νερού και απο ελικόπτερο. Αναφορές για τραυματισμό εθελοντή.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά στον Άγιο Στέφανο, επί της οδού Τραπεζούντος, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν εθελοντές και 35 πυροσβέστες, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, που μαίνονται σε εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, πριν αυτές πάρουν διαστάσεις και απειλήσουν σπίτια και περιουσίες.

Υπάρχουν αναφορές και για τραυματισμό ενός ατόμου που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης, δίχως να έχει αποσαφηνιστεί εάν ειναι πυροσβέστης ή εθελοντής πυροσβέστης.

Δόθηκε εντολή σε ελικόπτερο να μεταβεί στην περιοχή για ρίψεις νερού από αέρος.

