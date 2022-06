Άγιο Όρος

Άγιο Όρος: Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Ανδρέα

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Άγιο Όρος το βράδυ της Παρασκευής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στο Άγιο Όρος, που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Άγιος Ανδρέας στο ακρωτήριο Αράπης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν ενισχυθεί το πρωί του Σαββάτου.

Η συνολική δύναμη που επιχειρεί ανέρχεται σε 112 πυροσβέστες με 35 οχήματα κια 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να θέσουν την φωιτά υπό έλεγχο.

Με το πρώτο φως της ημέρας τις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Λίγο αργότερα, ο στόλος των εναέριων μέσων πυρόσβεσης αυξήθηκε και πλέον επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 6 αεοπλάνα.

Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού.





