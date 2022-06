Άγιο Όρος

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Άγιο Όρος.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και μαίνεται κοντά στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο κατευθύνονται 12 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

