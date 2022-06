Κόσμος

Τουρκία - θανατική ποινή: εξετάζεται η επαναφορά της μετά από σχόλιο Ερντογάν

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας.

Η Τουρκία θα επανεξετάσει μια απόφαση του 2004 για την κατάργηση της θανατικής ποινής, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, μετά την αναφορά στην ποινή που έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας.

Η θανατική ποινή διαγράφτηκε από το Σύνταγμα κατά τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Ερντογάν. Αλλά έπειτα από την πρόσφατη πυρκαγιά στο τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας, ο Ερντογάν είπε ότι χρειάζονται αυστηρότερες ποινές.

Οι αρχές έχουν πει ότι ένας συλληφθείς σε σχέση με την πυρκαγιά ομολόγησε ότι την προκάλεσε. Σήμερα οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά στη Μαρμαδίδα έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Αφού επισκέφτηκε χθες τον τόπο της πυρκαγιάς ο Ερντογάν είπε ότι η τιμωρία για τους εμπρηστές δασών θα πρέπει να είναι "εκφοβιστική και αν αυτό απαιτεί την θανατική ποινή, τότε θα είναι η θανατική ποινή".

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα στο Αγκρί της ανατολικής Τουρκίας ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγκ χαρακτήρισε "οδηγίες για εμάς" τα προεδρικά σχόλια.

"Εχουμε αρχίσει να το επεξεργαζόμαστε στο υπουργείο", είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι η ισχύουσα τιμωρία για τους εμπρηστές είναι δεκαετής ποινή κάθειρξης και αυξάνεται σε ενδεχόμενη ισόβια κάθειρξη αν ο εμπρησμός είναι μέρος οργανωμένου εγκλήματος.

Η πρώτη πυρκαγιά του καλοκαιριού στη χώρα ξεκίνησε την Τρίτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε την Πέμπτη ότι ο συλληφθείς παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο δάσος από απόγνωση λόγω οικογενειακών προβλημάτων.

Ο υπουργός Δασών Βαχίτ Κιρίστσι δήλωσε χθες ότι το 88% των δασικών πυρκαγιών στην Τουρκία οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα.

