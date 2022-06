Πολιτική

Θεοδωρικάκος από Μεσσηνία: Ασφάλεια ίσον Δημοκρατία

Παράνομα από τον Έβρο δεν πρόκειται να περάσει κανείς στην Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός από την Καλαμάτα. Προανήγγειλε την ανέγερση αστυνομικού τμήματος στην περιοχή. Τι είπε για τις επερχόμενες εκλογές.

Στο αποτελεσματικό κυβερνητικό έργο, εν μέσω διεθνών κρίσεων και προκλήσεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας, παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε εκδήλωση που οργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας στην Καλαμάτα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως στις επερχόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ξανά την αυτοδυναμία: «Παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια, παρά τις κρίσεις, παρά τις αναποδιές όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πανίσχυρο Πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός και συμπλήρωσε:

Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα προχωρήσαμε μπροστά. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η Κυβέρνησή του συνολικά, κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι της Πατρίδας στη σωστή πορεία. Με έγκαιρες και σωστές αποφάσεις, με στήριξη της κοινωνίας, με μεταρρυθμίσεις, με τόλμη στα δύσκολα, με ευθύνη στα κρίσιμα:

Την πανδημία, που άλλαξε τον τρόπο της ζωής μας.

Την καραντίνα της κοινωνίας, αλλά και την αναπόφευκτη «καραντίνα της οικονομίας».

Την ασύμμετρη απειλή στα σύνορα της χώρας το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020, όταν η γειτονική Τουρκία εργαλειοποίησε με τον πλέον προκλητικό τρόπο δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες

Τον πόλεμο στην Ευρώπη που προκάλεσε η παράνομη και καταδικαστέα Ρωσική εισβολή.

Τη διεθνή ενεργειακή κρίση και το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που πυροδοτήθηκαν ταυτόχρονα.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η ασφάλεια είναι βασικό συστατικό της Δημοκρατίας και εξήγησε πως αυτός είναι και ο λόγος που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε οι αστυνομικοί να επιστρέψουν στα φυσικά τους καθήκοντα, στις γειτονιές, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών: «Εκατοντάδες αστυνομικοί που ήταν υποχρεωμένοι να έχουν ως δουλειά να βάζουν σφραγίδες επιστρέφουν στις γειτονιές στο αστυνομικό τους έργο. Γιατί για εμάς εκεί απευθύνεται η ύψιστη αποστολή του αστυνομικού. Στον δρόμο και όχι στα γκισέ και στα γραφεία. Ο αστυνομικός είναι για να προστατεύει και όχι, για να διεκπεραιώνει. Είναι για να υπηρετεί την ασφάλεια των πολιτών και όχι να υπηρετεί τη γραφειοκρατία. Είναι για να περιφρουρεί και όχι να μονογράφει και να επικυρώνει», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας την πίεση που δέχεται καθημερινά η χώρα στα σύνορα από παράνομους μετανάστες, επανέλαβε πως «παράνομα από τον Έβρο δεν πρόκειται να περάσει κανείς στην Ελλάδα», ενώ ανακοίνωσε την ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου στην Καλαμάτα μετά από συμφωνία παραχώρησης έκτασης 9 στρεμμάτων από τον ΟΑΕΔ στην Ελληνική Αστυνομία.

