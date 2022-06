Κοινωνία

Απολογία Λιγνάδη: Αρνούμαι τις κατηγορίες, μέρα λύτρωσης η σημερινή

Καμία κατηγορία από όσες του αποδίδονται δεν δέχεται ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος στην έναρξη της απολογίας του υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει καν τους καταγγέλλοντες.

«Οι άνθρωποι που συνάντησα εδώ και ειδικά ο Αλί είναι αδίστακτος άνθρωπος, καιροσκόπος που θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε», ανέφερε λίγο μετά την έναρξη της απολογίας του ο Δημήτρης Λιγνάδης για τους άντρες που τον καταγγέλουν για βιασμό τους.

Ο ηθοποιός, λίγο μετά τις 09:30, ξεκίνησε να απολογείται για όσα του καταλογίζονται σχετικά με βιασμούς ανήλικων αγοριών.

Η πρώτη φράση που είπε ο κατηγορούμενος όταν του έδωσε τον λόγο η πρόεδρος του ΜΟΔ ήταν ότι αρνείται κάθε κατηγορία. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Σήμερα είναι μια μέρα λύτρωσης γιατί 1,5 χρόνο μετά την προφυλάκισή μου στη φυλακή, όπου η μια μέρα μετράει για έναν μήνα, επιτέλους είμαι στη θέση να απολογηθώ. Θα σας παρακαλούσα να μου θέσετε ερωτήσεις για να απαντάω», τόνισε στους δικαστές και αμέσως ξεκίνησαν οι ερωτήσεις που του υποβάλει η πρόεδρος για κάθε έναν βιασμό που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο.

Απαντώντας για τον πρώτο μηνυτή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική βία, ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν απόλυτος ότι δεν τον έχει δει ποτέ και πως μπορεί να επικοινωνούσαν μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

«Τη φυσιογνωμία του Αλί την είδα στη ΓΑΔΑ κρατούμενος, όταν μου έφερε τη μήνυση ο τότε δικηγόρος μου και είχε και φωτογραφία του. Και μάλιστα τον θυμήθηκα σε συνδυασμό με τον ξάδελφό του που τον ήξερα και τότε κατάλαβα περί ποίου πρόκειται. Το όνομα δεν μου θύμισε κάτι. Όταν είδα τη φωτογραφία είπα "Α! Ο Αλί, ο ξάδελφος του Χασανάκου", τον έλεγα έτσι γιατί ο Χασάν ήταν μικρός το δέμας. Τότε διάβασα τη μήνυση. Με τον Αλί δεν ανέσυρα στη μνήμη μου καμία διά ζώσης συνάντηση», σημείωσε.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι τόσο ο πρώτος καταγγέλων όσο και οι δύο που επιβεβαίωσαν πως όλοι είχαν βρεθεί στο σπίτι του «δεν είχαν έρθει ποτέ στο σπίτι μου και δεν τους γνωρίζω». «Όχι δεν τους θυμάμαι. Δεν τους έχω δει ποτέ», υπογράμμισε.

Πρόεδρος: Ισχυρίζονται ότι έχουν έρθει σπίτι σας…

Κατηγορούμενος: Το αρνούμαι κατηγορηματικά.

Πρόεδρος: Ποιον λόγο έχουν να πουν όσα είπαν;

Κατηγορούμενος: Δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Δεν έχω αποδείξεις αλλά μπορώ να πω τη γνώμη μου. Γιατί να το πουν τώρα; Οι άνθρωποι που συνάντησα εδώ και ειδικά ο Αλί μού φάνηκε ότι είναι αδίστακτος, καιροσκόπος έτοιμος να κάνει το οτιδήποτε. Όταν με συνέλαβαν το πρώτο που αναρωτήθηκα ήταν γιατί. Εδώ στο δικαστήριο στα 25 τους χρόνια είδα άλλα άτομα. Δεν μπορώ να ξέρω το κίνητρό τους, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα κοκτέιλ με οικονομικά οφέλη, καιροσκοπισμό, να βρεθούν έστω για λίγο στη δημοσιότητα, από πικρία για ερωτική απόρριψη.

Προέδρος: Ναι αλλά εδώ δεν είναι μόνο ένας, που τα λέει αυτά... Οι υπόλοιποι, που τα επιβεβαιώνουν, τι λόγο είχαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο που δεν γνώριζαν;

Κατηγορούμενος: Μπήκαν στον χορό όταν κατέρρευσε η πρώτη μήνυση. Να υποστηρίξουν όψιμα τον φίλο τους, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Ο ίδιος ο καταγγέλλων δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε φέρεται ότι βιάστηκε και λέει ότι ζήτησε τη βοήθεια των φίλων του. Αυτό, ότι χρειάζεται βοήθεια για να θυμηθεί την χρόνια που συνέβη κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή του, μου φαίνεται επιεικώς αδιανόητο.

Πρόεδρος: Σας προσέγγιζαν άτομα για να τους προωθήσετε;

Κατηγορούμενος: Όλους τους μεγάλους ηθοποιούς, με εμπειρία και στάτους, τους προσεγγίζουν άτομα για να βοηθηθούν. Έχει γίνει μόδα να γίνει ο καθένας καλλιτέχνης ηθοποιός άκοπα.

Η απολογία συνεχίζεται με τον κατηγορούμενο να απαντά για την κάθε πράξη.

Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται ο αδελφός του κατηγορούμενου, Γιάννης Λιγνάδης, η πρώην νύφη του, μία πρώην σύντροφός του και φίλη του, καθώς και η πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Ελένη Κούρκουλα. Εντός της αίθουσας είναι, επίσης, ο δεύτερος καταγγέλλοντας και ο Νίκος Σ., η καταγγελία του οποίου αν και ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης δεν εξετάζεται λόγω παραγραφής.

