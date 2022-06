Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Καλίν: Η Ελλάδα παραβιάζει κατάφωρα τον νόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα επίθεση με ανιστόρητα επιχειρήματα, από τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας κατά της Ελλάδας.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, συνέχισε και σήμερα τις αμετροεπείς και ανιστόρητες προκλήσεις κατά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα παραβιάζει κατάφωρα τον νόμο»

«Ο εξοπλισμός των νησιών είναι ένα από τα ζητήματα (με την Ελλάδα). Παραβιάζουν κατάφωρα το νόμο. Εμείς τί λέμε; Αυτή τη στιγμή, υπενθυμίζουμε και πάλι τη νομική βάση», είπε ο κ. Καλίν και συμπλήρωσε.

«Κοιτάξτε, λέμε ότι αυτή η στρατικοποίηση είναι ενάντια στη Συμφωνία της Λωζάνης του 1923 και στη Συμφωνία του Παρισιού κι ότι αυτό είναι λάθος της Ελλάδας. Γίνονται παραβιάσεις που έχουμε θέσει υπόψη του ΝΑΤΟ. Εκείνοι λένε για παραβίαση του εναέριου χώρου, έτσι δεν είναι; Κι εμείς θέτουμε θέμα παραβιάσεων.

Εμείς λέμε ελάτε να μιλήσουμε μεταξύ μας για αυτά τα θέματα. Γιατί τα φέρνετε αυτά τα θέματα ενώπιον τρίτων χωρών όπως των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της ΕΕ; Γιατί χρησιμοποιείτε την ένταξή σας στην ΕΕ εναντίον μας; Δεν είναι μία έντιμη και ειλικρινής συμπεριφορά και στάση αυτή, που να ταιριάζει με τις διμερείς σχέσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Ραφήνα: Συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου

Μύκονος: Εξιχνιάστηκε η επίθεση στον ξενοδόχο

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου