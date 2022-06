Πολιτική

Μητσοτάκης σε Βερστάγκερ: Πληρώσαμε βαρύ τίμημα για τις επιλογές που έγιναν το 2015

Για την κρίση αλλά και την επιτυχία της Ελλάδας να βγει από το καθεστώς εποπτείας, συζήτησαν μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουεγός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργκαρέτε Βεστάγκερ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σημασία της άρσης του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας τον Αύγουστο και η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε πολλούς τομείς τα τελευταία χρόνια.

«Αυτό που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Kαι βρισκόμαστε σε αυτή την πολύπλευρη κρίση πολέμου, ενέργειας, πληθωρισμού, κλίματος που δυστυχώς φέρνει σε δεύτερη μοίρα την εορταστική ατμόσφαιρα που θα έπρεπε να συνοδεύει το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας», σημείωσε κατά την έναρξη της συνάντησης η κα Vestager.

«Αυτό επετεύχθη -ήμουν παρούσα και το παρακολούθησα από πρώτο χέρι- και μάλιστα τότε πολλοί αμφισβητούσαν κατά πόσον αυτό ήταν εφικτό, αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Όταν τελικά έρχεται η επιτυχία έχει “πολλούς πατέρες”. Πιστεύω πως η δική σας κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί δούλεψε σκληρά για να πραγματοποιηθεί αυτό», συνέχισε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ενώ επισήμανε τη μεγάλη σημασία των θυσιών των Ελλήνων πολιτών.

«Κάθε φορά, όταν έρχεται αυτή η περίοδος του χρόνου, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θυμόμαστε τι συνέβη το 2015 και πόσο κοντά ήρθαμε στην απόλυτη καταστροφή. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα για τις επιλογές που έγιναν εκείνη την χρονιά. Αλλά πιστεύω πως κάνετε καλά που επισημαίνετε ότι η ελληνική κοινωνία αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Επίσης, αποδείξαμε πως είναι δυνατή η στροφή από τη χαμηλή ανάπτυξη σε προοπτική υψηλής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα φροντίσαμε η ανάπτυξη να είναι συμπεριληπτική, να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων, ότι η ανάπτυξη είναι ψηφιακά έξυπνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν επίσης την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης με δεδομένες τις προκλήσεις που απορρέουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που παρατηρούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την πρόοδο στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους, στις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ανταγωνισμού, καθώς και στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων του «Ελλάδα 2.0».

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης τις προτάσεις της Ελλάδας όσον αφορά τις τιμές ενέργειας και την καλύτερη λειτουργία των αγορών.

Η Margrethe Vestager ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αρμοδιότητάς της.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάρης Βλαχάκης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για Θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager, συναντήθηκε νωρίτερα και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας.

Ο υπουργός οικονομικών, μεταξύ άλλων ανέφερε:

"Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ειλικρινή, παραγωγική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργασία μείζονος σημασίας. Ιδιαιτέρως, δε, σε έκτακτες συνθήκες και περιόδους κρίσεων, όπως αυτές που διανύουμε. Η συμβολή σας στην αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας κατά την έξαρση της πανδημίας ήταν ουσιαστική, καθώς το Προσωρινό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο και οδηγό στην προσπάθειά μας να μετριάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της.

Δυνάμει αυτού, οι ελληνικές αρχές έχουν, ήδη, θεσπίσει περί τα 70 μέτρα κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 22 δισ. ευρώ. Μέτρα που εφαρμόστηκαν με πλήρη επιτυχία, κράτησαν όρθια την κοινωνία και λειτουργική την οικονομία, και έθεσαν τις βάσεις για δυναμική επανεκκίνηση.

Η οποία και συντελέστηκε! Από πλευράς μας, προσβλέπουμε και εργαζόμαστε για τη συνέχιση αυτής της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για κοινή και δραστική αντιμετώπιση και των νέων απειλών που ορθώνονται μπροστά μας. Απειλές που προκύπτουν από γεωπολιτικές εντάσεις, από την ανάγκη πράσινης μετάβασης, από την ανάγκη ελέγχου επί της τεχνολογίας."

