Ιορδανία - Διαρροή αερίου: δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Πώς συνέβη η τραγωδία στο λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 251 τραυματίστηκαν όταν διέρρευσε αέριο χλώριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να μην κυκλοφορούν έξω.

Η διαρροή προκλήθηκε όταν μια δεξαμενή που περιείχε 25 τόνους αερίου χλωρίου, η οποία επρόκειτο να εξαχθεί στο Τζιμπουτί, έπεσε κατά τη μεταφορά της σε ένα πλοίο.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα της κρατικής τηλεόρασης στο Twitter, φαίνεται η δεξαμενή να πέφτει από το βίντσι και να χτυπάει στο κατάστρωμα του πλοίου. Ένα κιτρινωπό νέφος υψώνεται στον αέρα και όλοι τρέχουν να καλυφθούν.

Οι υγειονομικές αρχές της πόλης ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι ειδικοί προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έχουν σταλεί στην Άκαμπα αεροπλάνα για να παραλάβουν όσους ενδεχομένως χρειαστεί να φύγουν από την πόλη.

Ο πρωθυπουργός Μπίσερ Αλ Χασάουνεχ έφτασε στην Άκαμπα και κατευθύνθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί ορισμένοι από τους τραυματίες. Ο πρωθυπουργός συγκρότησε επίσης μια ερευνητική επιτροπή, με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών, που θα αναλάβει να διερευνήσει το δυστύχημα.

