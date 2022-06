Κοινωνία

Χαλάνδρι: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο και το ξερίζωσε

Ο 18χρονος οδηγός του οχήματος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γίνει ένας σωρός από λαμαρίνες, αλλά και το δέντρο να ξεριζωθεί!

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, στο Χαλάνδρι, επί της οδού Παπανικολή, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής που επιχείρησε στο σημείο με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες οι οποίοι έβγαλαν τον οδηγό από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Ο 18χρονος οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

