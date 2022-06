Κόσμος

Αποκλεισμό ελληνικών νησιών ζητά ο Τούρκος “εμπνευστής” της “Γαλάζιας Πατρίδας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Αν τα απομονώσουμε και να τα αποκλείσουμε σε μια εβδομάδα ο κόσμος εκεί θα εξεγερθεί κατά της Ελλάδας» δήλωσε προκλητικά ο Τζιχατ Γιαϊτζί, παρουσιάζοντας προκλητικό χάρτη

Την απομόνωση και τον αποκλεισμό Μυτιλήνης, Σάμου και Καστελόριζου, ζητάει ο εθνικιστής… influencer Τζιχατ Γιαϊτζί, ναύαρχος ε.α. και «θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας», προκειμένου να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.

«Εμείς μπορούμε να γονατίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πολεμήσουμε» δήλωσε σε εκπομπή του Haber Turk, παρουσιάζοντας χάρτη όπου έχουν «κυκλωθεί» τα τρία συγκεκριμένα νησιά, τα οποία ο Γιαϊτζί τα έβαλε ως «παράδειγμα» όπως δήλωσε προκλητικά. Όπως εξήγησε "Μόνο να τα απομονώσουμε και να τα αποκλείσουμε και σε μια εβδομάδα ο κόσμος εκεί θα εξεγερθεί κατά της Ελλάδας".

O θεωρητικός του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», έχει φανατικό κοινό στην Τουρκία με τις ακραίες δηλώσεις και τοποθετήσεις του να μεταδίδονται στα τουρκικά ΜΜΕ, ακόμη και στα μετριοπαθή που στηρίζουν την αντιπολίτευση.

πηγή: Haberturk TV

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαχτσελί: Ο Μητσοτάκης έκανε το λάθος που είχε κάνει ο Βενιζέλος πριν από ένα αιώνα

Χανιά: πνιγόταν με πεπόνι και τον έσωσε θαμώνας του μαγαζιού (βίντεο)

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ