Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο του Δημήτρη Φινοκαλιώτη (εικόνες)

Πέταξαν μπογιές στο γραφείου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ποιοι είναι πίσω από την επίθεση.

Μπογιές στην είσοδο του γραφείου του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και μέλους της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Φινοκαλιώτη, πέταξαν άγνωστοι το απόγευμα της Τρίτης (28/6).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης «Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης», η παρέμβαση έγινε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία που βρίσκονται επί της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη.



Η επίθεση με τις μπογιές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη αλληλεγγύης στον αναρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη που «κρατείται παράτυπα φυλακισμένος».

