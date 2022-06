Καιρός

Τον φώναξε σπίτι για οικοδομικές δουλειές και της επιτέθηκε σεξουαλικά

Απίστευτη περιπέτεια για μια 28χρονη κοπέλα. Χειροπέδες στον 58χρονο οικοδόμο.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Νέα Χαλκηδόνα, όταν 58χρονος οικοδόμος επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή γυναίκα που τον είχε προσλάβει για εργασίες στο σπίτι της.

Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η 28χρονη, ο 58χρονος το απόγευμα της Δευτέρας σε ανύποπτο χρόνο τη φίλησε δυο φορές στον ώμο, ενώ όταν είδε ότι η κοπέλα είχε κυριολεκτικά «παγώσει» από το σοκ, προσπάθησε να την φιλήσει στο στόμα και να την θωπεύσει.

Η 28χρονη κατάφερε να βρει το κουράγιο και να φύγει από τα χέρια του πριν τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή και κατευθύνθηκε στην ασφάλεια όπου περιέγραψε στους αστυνομικούς το απίστευτο περιστατικό καταθέτοντας και μήνυση.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν χθες να εντοπίσουν τον 58χρονο και να του φορέσουν χειροπέδες.

Πηγή: skai.gr

