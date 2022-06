Αθλητικά

ΑΕΚ: Απίστευτες “ουρές” για ένα εισιτήριο διαρκείας

Οι πρώτοι φίλαθλοι έφτασαν στις 5 τα ξημερώματα και μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι είχαν μαζευτεί περίπου 2.000!

Πρωτοφανής είναι η «δίψα» των φίλων της ΑΕΚ να αποκτήσουν ένα εισιτήριο διαρκείας για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Το πρωί της Τετάρτης (29/6) σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές στο ΟΑΚΑ καθώς ξεκίνησε η διάθεση στους κατόχους της τελευταίας τριετίας καθώς και σε εκείνους που είχαν ενισχύσει τον σύλλογο αποκτώντας εισιτήριο διαρκείας στα δύσκολα χρόνια της Β΄ και της Γ΄ εθνικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, οι πρώτοι φίλαθλοι έφτασαν στο ΟΑΚΑ από τις 5 τα ξημερώματα, ενώ στις 10 όταν άνοιξαν τα γραφεία στην αίθουσα «Κασιμάτης» είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 2.000 ατόμων.

Η διάθεση θα συνεχιστεί στους συγκεκριμένους δικαιούχους έως τις 19 Ιουλίου. Στις 22 Ιουλίου σειρά παίρνουν οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας (2021-22), ενώ η «ελεύθερη αγορά» αρχίζει στις 19 Αυγούστου για όσες θέσεις θα έχουν απομείνει αδιάθετες.

